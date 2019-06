Simona Romanò

Farini e San Cristoforo futuro in verde e in blu.

Prosegue la definizione del nuovo volto degli sette ex scali ferroviari milanesi dismessi. A Farini (618mila metri quadrati) sarà piantato un bosco mentre a San Cristoforo (158 mila metri quadrati) si potrà fare il bagno. Il concorso internazionale per disegnare il futuro di Farini e San Cristoforo è stata vinto dallo studio Oma dell'archistar Rem Koolhaas e dagli architetti milanesi di Laboratorio Permanente: i progetti prevedono oasi verdi, una sorta di Idroscalo bis e un bosco lineare, che sarà il terzo parco più esteso della città. Per lo scalo Farini, incastonato tra il Cimitero Monumentale e Stazione Garibaldi, nessuno stravolgimento avveniristico: infatti, non sono previsti elementi futuristici come i grattacieli o altri elementi architettonici particolari. Ma tanto verde, servizi, residenze armoniose e due mega passerelle pedonali. Un grande parco correrà lungo i binari, tra fontane, sentieri, mercati. Accanto alla prevista nuova sede distaccata dell'Accademia di Brera, nascerà poi la Città dei Bambini «ovvero spiegano gli architetti - uno spazio multiculturale, approdo per molte famiglie». E poi sorgeranno due ponti: quello delle Arti in zona Cenisio, con affaccio panoramico sulle sculture del Monumentale; e il ponte Nuovo per ripristinare lo storico collegamento tra i quartieri Dergano-Bovisa e Sarpi-Porta Volta. Non mancheranno, come già detto, le case. Basta dire che a Farini sono attesi nei prossimi 15 anni più di ottomila residenti, la metà dei quali in edilizia sociale.

Altro destino per lo scalo San Cristoforo fra la Torre Velasca e il Naviglio: zero cemento, perché sarà un'oasi urbana. O meglio, la piscina naturale di Milano che consentirà la balneazione nei Navigli. Le acque saranno depurate e convogliate nel futuro parco San Cristoforo. Il Comune culla il sogno, almeno per Farini, di avviare i cantieri entro la fine del mandato di Sala. I tempi sono però stretti: ora si apre la fase del dibattito pubblico, con le osservazioni di cittadini, associazioni, Municipi coinvolti. Poi, i progetti saranno rivisti prima dell'ok definitivo che dovrebbe arrivare dall'amministrazione a fine luglio.

