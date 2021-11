Simona Romanò

Era stato accerchiato e riempito di botte da un branco di bulli al parco di Monza. Calci, testate e pugni. E una volta a terra avevano anche provato a strangolarlo stringendogli le gambe intorno al collo, con una mossa imitata dal wrestling. Poi, gli hanno rotto un dito per strappargli un anello. È il racconto di un feroce pestaggio fra minorenni, esploso al culmine di una lite per futili motivi, forse uno sguardo di troppo, o un banale malinteso. Il fatto, che risale allo scorso giugno, ha visto coinvolti tutti adolescenti: la vittima è un ragazzino di 16 anni, preso di mira da sette coetanei (ieri denunciati) e per salvarsi dalla loro furia ha dovuto correre alla caserma dei carabinieri: si era presentato ancora sanguinante in volto. L'aggressione gli è costata una fattura al dito, tagli al sopracciglio e ferite al viso. I componenti del branco, invece, devono fare i conti con la giustizia per l'esplosione incontrollata di violenza: sono sette studenti di 16 e 17 anni, di origini brasiliane e colombiane, ma cittadini italiani d'adozione, residenti tra Macherio, Sovico e Albiate, tutti incensurati, uno solo di loro con una segnalazione amministrativa per possesso per uso personale di sostanza stupefacente.

I carabinieri monzesi, guidati dal maggiore Emanuele D'Onofri, li hanno denunciati per rapina e lesioni gravi. I militari li hanno identificati grazie al racconto di alcuni testimoni. E secondo quanto riferito, l'incubo del 16enne è continuato anche nelle settimane successive il pestaggio, durante le quali «è stato oggetto di minacce e insulti attraverso i social network», a scopo intimidatorio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:01

