Simona Romanò

Era la classe dei bulli, conosciuti e temuti in tutta la scuola. Sei ragazzi di 16 anni (fermati dai carabinieri) di un istituto professionale di Rho perseguitavano da mesi due coetanei, compagni di scuola, uno dei quali affetto da un disturbo di iperattività: le vessazioni riprese sistematicamente con il cellulare, avvenivano sia in aula (a volte sembra sotto gli occhi dei docenti) sia per strada o al parco. I video delle violenze sono stati poi postati, con spavalda soddisfazione, su Telegram: le immagini di botte, sputi, minacce, che hanno superato in poco tempo le centomila visualizzazioni, hanno inchiodato i sei gradassi. Martedì, i carabinieri di Corsico hanno fermato la baby gang eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare: il branco deve rispondere di atti persecutori, lesioni personali aggravate, diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. Uno di loro è stato collocato in comunità. Per un altro sono scattati i domiciliari. Per gli altri quattro, invece, l'obbligo di restare in orari serali e notturni nella propria abitazione, ma di frequentare l'istituto scolastico.

L'indagine, coordinata dalla procura presso il Tribunale per i minori, è iniziata lo scorso ottobre, quando una delle due vittime non riusciva più a sopportare quell'incubo, dal quale non riusciva uscirne: il 16enne, finito nel mirino dei bulli, si è presentato alla stazione dei carabinieri di Cornaredo, per denunciare quello che da già giugno 2021 era costretto a subire. Ha raccontato «di essere stato offeso, riempito di insulti di ogni tipo e in più occasioni anche malmenato», con così tanta forza e cattiveria che in un'occasione aveva riportato una prognosi di sette giorni per diversi traumi. Ha poi spiegato che lo stesso agghiacciante trattamento era riservato a un altro compagno di classe. Gli investigatori sono ancora al lavoro per capire se ci siano altre vittime. Intanto, uno dei sei è stato espulso dall'istituto.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA