Simona Romanò

Ecco il nuovo boulevard Vittor Pisani.

Il lungo stradone dall'aspetto un po' anonimo e grigio, sempre trafficato, dalla segnaletica stradale un po' caotica, che dalla Stazione Centrale porta verso piazza Repubblica e il centro città cambia volto. Nell'arco di un paio di anni (entro la fine del mandato della giunta Sala) diventerà un viale alberato con meno auto e più negozi. Una svolta green che rientra nell'ambito della riqualificazione del quartiere intorno alla Stazione: ci saranno filari di alberi ai lati e un parterre verde al centro. Il progetto è stato già approvato dal comitato interassessorile del Comune e la spesa da 2,5 milioni, fanno sapere dagli uffici, «sarà coperta con gli oneri di urbanizzazione incassati da un progetto privato in Buenos Aires». L'iter è avviato. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala durante la «colazione con i cittadini» all'Ostello Bello Grande di via Lepetit, di fianco alla Centrale: «Il tema più sentito da queste parti è certamente quello della sicurezza, che però - ha sottolinea - è quasi esclusivamente di competenza extra-comunale. Quello che si può fare è ragionare con prefettura e questura per individuare alcune soluzioni che non tradiscano lo spirito di città aperta e di laboratorio di convivenza e integrazione». Come amministrazione, invece, gli impegni sono di natura urbanistica. Perché una strada più gradevole piace a tutti.

E Vittor Pisani, che ora è una delle vie esteticamente meno attraenti di Milano, si presta proprio a diventare un lungo boulevard con piante ad alto fusto. Il restyling di via Pisani è il primo tassello. Il secondo è la creazione (entro un anno) di un'area giochi per bambini al centro di piazza Luigi di Savoia, dove già sono stati allargati i marciapiedi di fianco alla Stazione; e il battesimo di nuovi dehors coordinati. «L'idea è quella di creare attorno alla Stazione una zona viva, con la riapertura delle vetrine commerciali chiuse da tempo», ha aggiunto l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, anche lui presente all'incontro con gli abitanti della zona. L'anno prossimo aprirà per esempio il Mercato Centrale - sul modello di quello nato alla Stazione Termini di Roma e a Firenze - dove si potrà fare la spesa e stuzzicare nei locali di street food.

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

