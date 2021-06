Simona Romanò

È pronto il capolinea Linate della linea Blu. I lavori di realizzazione, «per quanto riguarda il tratto fino a Forlanini, di fatto sono completati. Si stanno aspettando solo le ultime residue autorizzazioni, entro luglio penso che faremo comunque il viaggio di apertura», ha annunciato ieri il sindaco Giuseppe Sala.

Dall'aeroporto a San Babila basterà un quarto d'ora di viaggio. Oggi, invece, con i mezzi ci si impiega più del doppio, almeno mezz'ora nella migliore della ipotesi. Il basso traffico aereo dovuto alla pandemia potrebbe però spingere a non aprire subito ai viaggiatori. «Per farla funzionare ci devono essere un minimo di economics. Il traffico su Linate è al 30% del normale - ha aggiunto Sala - Farla funzionare per il gusto di farla funzionare credo che sia fare un danno alla cittadinanza». Troppe le spese a fronte di pochi passeggeri diretti alla scalo aeroportuale. Detto ciò, il sindaco vuole raggiungere l'obiettivo: «Ci tengo molto e credo che entro luglio faremo un viaggio di prova per far vedere come è la metropolitana. Il passo successivo sarà poi pensare alle altre tratte, in particolare a me sta a cuore l'arrivo a San Babila, previsto per fine 2022».

Tutto secondo il cronoprogramma. Confermata l'apertura di tutta la linea per fine luglio 2023. Poco più di 15 chilometri complessivi nel sottosuolo, costellati da 21 fermate, per una spesa di circa 2 miliardi di euro. A Milano i lavori che riguardano la M4 interessano anche la linea 1, la rossa, che dovrebbe essere prolungata fino al quartiere di Baggio e al quartiere degli Olmi. Il sindaco è ottimista: «Vedremo a breve con che tempi potremo permettere ai baggesi di aver qui la M1». C'è il consenso del governo e soprattutto ci sono i fondi, 350 milioni di euro. Secondo gli accordi, 210 milioni (sui 350 totali) sono garantiti dal ministero dei Trasporti, mentre la quota restante sono a carico di Comune e Regione.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA