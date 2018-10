Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòÈ la Milano dei ladri di biciclette. Al boom dell'uso delle bici per spostarsi in città - registrato negli ultimi anni grazie all'incremento delle piste ciclabili e delle Zone 30 - è seguito anche quello delle razzìe: le associazioni di ciclisti e le forze dell'ordine (dai vigili ai carabinieri) hanno stimato, incrociando le segnalazioni su facebook e le denunce, circa 18mila biciclette rubate nel 2017, ovvero 50 al giorno, per un danno di svariati milioni di euro, visto che il costo di un mezzo varia dalle 150 ai 900 euro.In realtà, quelle che finiscono nelle grinfie dei ladri sono molte di più, perché tanti milanesi non denunciano il furto, credendo erroneamente che non ne valga la pena. Inutili le precauzioni dei ciclisti visto che a volte è sufficiente un seghetto per rompere il lucchetto. Nessuna zona è a rischio zero: il boom di furti è vicino le stazioni ferroviarie, i parcheggi più estesi e gli atenei, quindi in zona Bocconi, Statale, Città Studi. Ma anche piazza San Babila, corso Garibaldi, Navigli, piazza Repubblica e la centralissima piazza Duomo, dove, per esempio, domenica scorsa, due turisti genovesi hanno legato le due ruote ad un palo per non trovarle più dopo pochi minuti.Il fenomeno è così dilagante da costringere Palazzo Marino a ideare un sistema per prevenire i furti, basato sul numero identificativo impresso sul mezzo e sul registro on-line con le informazioni della bici. È già stata approvata la delibera per trovare gli operatori disposti a creare la piattaforma web che conterrà i dati dei proprietari, le foto e le descrizioni delle due ruote, oltre al loro codice di riconoscimento: un sistema di registrazione per facilitare il recupero dei veicoli rubati, scoraggiarne la ricettazione, ma soprattutto far perdere la voglia ai malintenzionati, perché le biciclette non sono più anonime e avranno un numero di matricola.Il sistema funzionerà così: dopo l'accesso al sito, il cittadino registrerà, su base volontaria, la bici e riceverà un voucher con un primo codice. Con questo andrà nelle officine, che a pagamento procederanno con la marcatura su un punto visibile, come il telaio o il tubo del sellino. Sono vari i metodi per marchiare, più o meno costosi, dal laser al bollino Qr, ovvero un codice a barre appiccicato con una resina.riproduzione riservata ®