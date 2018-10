Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòÈ l'antipasto della rivoluzione vera e propria che bloccherà per sempre i diesel a Milano dal 21 gennaio 2019. Da oggi e fino al 31 marzo 2019, secondo il Piano aria della Regione, non potranno più circolare nei 570 Comuni della Lombardia i diesel Euro 3 senza filtro antiparticolato, a meno che a bordo del mezzo ci siamo almeno tre persone. Il Pirellone punta così sul car pooling, l'uso condiviso dei veicoli (finora poco diffuso), per «incrociare ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo - le politiche antismog con il diritto di spostarsi dei cittadini».Da oggi a Milano restano in garage 32.500 auto a gasolio (106.432 nell'intera Città metropolitana) e 12.500 furgoni. Lo stop va dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 19,30. Gli Euro 3 vanno ad aggiungersi, per la prima volta, ai diesel Euro 0, 1 e 2 (46.500 a Milano) già banditi gli anni scorso dagli stop autunnali del Pirellone.Il blocco in vigore da oggi è una sorta di prova generale di ciò che accadrà il prossimo 21 gennaio, quando sarà battezzata Area B e stavolta sarà Palazzo Marino a dichiarare guerra permanente e non solo stagionale ai diesel: saranno accese le prime 16 telecamere (100 fra un anno) ai varchi di una mega Zona a traffico limitato che sanzioneranno gli stessi mezzi cacciati ora dalla Regione. Addio per sempre ai veicoli più inquinanti - da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30 - nel 72% del territorio meneghino, delineato da un'ampia Ztl: da Villa San Giovanni a Bonola, da Lorenteggio a Rogoredo.Sono quattro gli step previsti per arrivare al bando totale dei diesel: dal 21 gennaio 2019 il blocco - pena la multa da 80 euro - varrà per gli Euro 3; dal 1° ottobre 2019 le restrizioni coinvolgeranno gli Euro 4; dal 1° ottobre 2024 anche gli Euro 5 e dal 1° ottobre 2025, infine, gli Euro 6.La campagna d'informazione è già partita, coinvolgendo i Municipi. «Sappiamo che ci saranno disagi, ma c'è in ballo la salute di tutti - ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - le polveri sottili non si vedono, però sono pericolose per tutti noi che le respiriamo. Un nemico insidioso che stiamo combattendo da anni». Granelli ha anche annunciato le modifiche di Area C, perché Area B andrà in parte a sovrapporsi alla sorellina che sarà ritoccata: dal 21 gennaio 2019, al giovedì, sarà per esempio estesa fino alle 19,30 anziché alle 18.riproduzione riservata ®