Simona Romanò

È confermato, il virus ha affamato tanti milanesi.

Sono oltre 600 le tonnellate di cibo distribuite nei dieci hub temporanei dal 16 marzo a chi era in difficoltà: si tratta di circa 1 milione 600mila pasti, che hanno sfamati 6mila famiglie. Ogni nucleo è arrivato a ricevere circa 16 chili di cibo tra prodotti base, dal riso alla pasta, dai biscotti ai legumi, oltre a pietanze extra, come latte, caffè, tè, cioccolato, frutta e verdura freschi. Si sono poi aggiunti 15.805 buoni spesa finora erogati tramite Satispay o la app da Palazzo Marino, che ha aperto un primo bando con uno stanziamento pari a 5 milioni 848mila euro.

Ed ora, visto le numerosissime richiese, l'amministrazione è pronta a mettere altri 2 milioni 500mila così da raggiungere più bisognosi. Qual è l'identikit dei beneficiari? Si parla di italiani (41%) single (33%). E ancora: 14.728 famiglie sono in graduatoria tramite il bando e 1.077 sono indigenti già conosciuti dai servizi sociali. Nel dettaglio: 8.788 dei beneficiari hanno tra 18 e 44 anni, 6.351 tra 45 e 64 anni, 648 tra 65 e 84 anni e 15 sono over 85; il boom di 2.478 richieste sono pervenute dal quartiere Niguarda, Zona 9; a seguire da Quarto Oggiaro nel Municipio 8 (2.218) e da Corvetto a Rogoredo in Zona 4 (2.400). Soltanto 250 dal centro. Ad avere più problemi sono i soggetti soli, monoreddito, che per colpa del Covid hanno perso anche il posto di lavoro: un esercito di nuovi poveri con contratti precari come colf, rider e camerieri, oppure piccoli artigiani messi in ginocchio dalla crisi economica. «Hub e buoni spesa sono complementari spiega l'assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti - Con questi ultimi abbiamo cercato di intercettare le famiglie lontane dalla povertà tradizionale». Ma momentaneamente colpite dalla crisi da Covid.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 05:01

