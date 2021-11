Simona Romanò

Duro colpo alla 'ndrangheta in Lombardia. La guardia di finanza di Como e la squadra mobile di Milano hanno sequestrato beni per 2,2 milioni di euro e hanno eseguito 54 fermi fra Varese e Como (su un totale di 104 misure cautelari in tutta Italia). La maxi retata della notte scorsa, nell'ambito dell'operazione Cavalli di Razza, ha riguardato un'associazione di stampo 'ndranghetista che operava soprattutto a Como. Le accuse, a vario titolo, sono associazione mafiosa, estorsione, spaccio di stupefacenti, traffico di armi, frode fiscale, bancarotta e voto di scambio. Fra gli indagati anche Marino Carugati ex sindaco di Lomazzo (Como) e un ex assessore dello stesso Comune. In particolare, «i due amministratori locali avrebbero incontrato gli 'ndranghetisti in Calabria, instaurando una sorta di patto».

SVOLTA INDAGINI Le indagini condotte dalla Dda di Milano (con le procure distrettuali antimafia di Reggio Calabria e Firenze) hanno interessato anche la cosca Molè di Gioia Tauro - con attività ramificate nel Nord Italia - e hanno permesso di ricostruire circa quindici anni di storia degli ndranghetisti nella Regione. Se prima si arricchivano con le estorsioni agli imprenditori, a un certo punto i malviventi hanno deciso di passare a qualcosa di più sofisticato: sfruttare le vittime e guadagnare con fatture false, evasioni fiscali e dell'Iva, crediti fasulli e così via. Pronti a emigrare in Svizzera dove, dicono in un'intercettazione, «non si prevede un istituto simile al 416 bis».

VITTIME L'indagine è partita da un giro di false cooperative. Un sistema, fatto di minacce e violenze, attraverso cui l'organizzazione criminale provava a controllare coloro che intendevano lavorare per i servizi esterni degli imprenditori-vittime, fra cui la nota Spumador di Cermenate (Como), completamente estranea ai fatti. L'estorsione ai danni dell'azienda avrebbe fruttato agli indagati oltre un milione di euro tra il 2015 e il 2019.

MINACCE «Noi siamo come le raccomandate: arriviamo direttamente a casa»: questa battuta, al telefono con un industriale del Nord Italia, dice tutto. Così la ndrangheta mostra «minaccia e autorevolezza», ha spiegato il procuratore Riccardo Targetti, ieri, durante la conferenza stampa per illustrare il maxi blitz, con il pm Pasquale Addesso, la procuratrice aggiunta Alessandra Dolci, a capo della Dda milanese, e la pm Sara Ombra.

DROGA Tra gli affari degli indagati anche la cocaina dal Sudamerica: durante le attività investigative, in tutta Italia, è stata sequestrata oltre una tonnellata di polvere bianca.

L'APPELLO AGLI IMPRENDITORI «Sappiate che state giocando con il fuoco». È l'appello alla «società civile» lanciato da Targetti, che avverte gli imprenditori: «Chi si avvicina a questo mondo, per difficoltà o per timore nell'illusione di guadagnare migliori condizioni, deve sapere che sta giocando col fuoco».

È emblematico il caso di un ex imprenditore che ha perso tutto è ormai era costretto a dormire dentro alla sua casa.



