Simona RomanòDue weekend da fiaba al Teatro Manzoni con La Bella e la Bestia e La Sirenetta in musical versione baby.Si canta e si balla senza un attimo di tregua per stupire e coinvolgere i baby spettatori che potranno incontrare gli attori, ancora con addosso i costumi coloratissimi, alla fine degli show nel foyer del teatro per scattare qualche foto insieme.Si parte con La Bella e la Bestia, uno spettacolo fatto di buoni sentimenti, musiche originali e un cast di dodici performer, fra cantanti e ballerini, che danno vita a scene scatenate e divertenti. Storia d'amore impossibile, ma il lieto fine c'è: un principeche per una maledizione viene trasformato in Bestia, da cui tutti fuggono. Sarà una ragazza dolce e pura a innamorarsi di lui rompendo l'incantesimo. (Appuntamento domani, ore 15,30. Biglietto 11 euro; under 3 anni 4,50). La magia prosegue con La Sirenetta il prossimo 9 febbraio. Sul palco la fantastica storia di Ariel e di tutto l'oceano, con il bel principe che si innamora di lei. La sirenetta e i personaggi del mare danzano sulle note di In fondo al mar, in fondo al mar, la vita è piena di bollicine (sabato 9 febbraio, ore 15,30. Biglietti 11 euro).riproduzione riservata ®