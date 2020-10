Simona Romanò

Dove non sono riusciti raccolte firme, denunce dei residenti, blitz a spot dei vigili, c'è riuscito il Covid. Il sindaco Sala ha imposto con un'ordinanza urgente la chiusura per un mese, senza nessuna possibilità di retromarcia, dei due mercatini delle Pulci che ogni domenica affollano l'area tra viale Puglie, via Tertulliano e piazzale Cuoco. Perché, dicono dal Comune, «l'illegalità, l'abusivismo e gli assembramenti rendono impossibile un afflusso ordinato e il distanziamento necessario per rispettare le norme anti-Covid». Nonostante il divieto, però, gli ambulanti irregolari hanno provato a stendere a terra, sui teloni, la loro mercanzia, dalle sigarette di contrabbando alle bici rubate. A bloccarli un folto contingente di poliziotti e vigili: dall'alba, quando ancora il buio e una fastidiosa nebbiolina imperversavano, erano sul posto per presidiare le aree.

«Da anni la polizia locale interviene - spiega la vicesindaco Anna Scavuzzo - in coordinamento con le altre forze dell'ordine, per contrastare l'illegalità in questi mercatini». Si parla di «diverse decine di agenti impiegati ogni settimana per riportare l'ordine in uno spazio affollato», in cui proliferano comportamenti che ora più che mai fanno paura, perché sono violante le misure per evitare la diffusione del virus. Le ordinanze di Palazzo Marino, «hanno proprio lo scopo di garantire un ambiente sicuro per i cittadini che abitano nel quartiere», in allarme per i focolai che possono scoppiare in contesti promiscui. E sono proprio gli abitanti che, con un video postato sui social, denunciano come «una parte di irriducibili vù cumprà, cacciati dalla polizia, si sono limitati a spostarsi di qualche metro più in là». Ed invitano l'amministrazione «ad interventi più robusti».

