Simona Romanò

Dalle scale mobili agli ascensori, alle strisce blu sul pavimento. Il 30 aprile sarà tutto pronto nella nuova stazione della M4 Linate Aeroporto. Ma una data precisa per l'inaugurazione ancora non c'è. Perché, causa Covid, mancano i passeggeri diretti al city airport e in un momento in cui il traffico aereo è ai minimi, potrebbe non essere conveniente - in termini di rapporto costi-benefici - aprire subito il primo pezzo della nuova infrastruttura.

In questi giorni stanno proseguendo i test sui treni del nuovo metrò, in attesa delle autorizzazioni ministeriali. «Dobbiamo capire qual è il contesto futuro ammette l'assessore alla Mobilità Marco Granelli ieri in commissione - e quando gli aeroporti ricominceranno a funzionare. Credo che potremo iniziare a delineare qualche ipotesi dopo Pasqua», ovvero quando scadranno le nuove restrizioni del governo.

Intanto, il resto dell'infrastruttura paga un prezzo peggiore in termini di ritardi. «La pandemia costerà tre mesi di ritardi su tutta la linea», ha confermato Granelli. E poi ci sono i ritrovamenti archeologici in via De Amicis ad allungare la data di apertura al 2024 della tratta ad ovest, da San Babila a San Cristoforo. «Qualche mese di ritardo aggiuntivo - ha spiegato l'assessore - ma oggi non lo sappiamo determinare perché le operazioni sono in corso».

Nel frattempo, si allentano i lavori alcune aree della città: in piazza Frattini si libererà metà piazza; in via Foppa sarà ripristinata parte della viabilità; su viale Argonne saranno restituiti i marciapiedi e per piazza Tricolore ci sarà la realizzazione del transito pedonale.

Polemico il centrodestra con il consigliere di Forza Italia Gianluca Comazzi: «È l'ennesima incompiuta della giunta Sala che per giustificare un ritardo vergognoso si nasconde dietro allo stop dei lavori causa Covid».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 05:01

