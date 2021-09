Simona Romanò

Dai mezzi Atm potenziati agli orari scaglionati delle campanelle di ingresso. Dal massimo impegno da parte dell'Ats nel tracciamento e nel monitoraggio dei contagi scolastici Covid fino alla ricerca di nuove aule dove le classi sono troppo piccole per garantire il giusto distanziamento fra banco e banco.

È il piano scuola di Milano, pensato (ancora in via di perfezionamento) dal prefetto Renato Saccone con le aziende di trasporto, ufficio scolastico, rappresentanti dei presidi, Regione, Comune, città metropolitana e Ats per la ripartenza in presenza dal 13 settembre. L'obiettivo è scongiurare la didattica a distanza per l'intero anno scolastico, nella consapevolezza che si deve convivere con il virus. Però, rispetto a sette mesi fa, a cavallo tra la seconda e la terza ondata Covid, c'è una differenza sostanziale: la protezione alla malattia garantita dalla vaccinazione di massa che in Lombardia procede spedita. Dall'assessorato regionale al Welfare fanno sapere che, «a poco meno di due settimane dal suono della prima campanella, l'86% del personale scolastico risulta vaccinato con almeno una dose». E sette ragazzi su 10 hanno aderito alla profilassi: per gli universitari, poi, è obbligatorio il green pass.

ORARI SCAGLIONATI Agli istituti superiori è chiesto che il 70% degli studenti entri prima delle 8 e il restante 30% dopo le 9,30. Le università, invece, dopo le 10. «Quella delle fasce orarie per l'ingresso in classe è un'idea giusta che condivido totalmente», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala che rinnoverà l'ordinanza degli orari differenziati, che coinvolgerà anche esercizi commerciali non alimentari, banche, uffici. Un protocollo già sperimentato e che ha funzionato lo scorso febbraio.

TRASPORTI Sono il nodo chiave, ma dovrebbero essere il meno critico rispetto al passato, perché Atm ha un sistema già rodato. Si ripartirà con i mezzi che possono viaggiare con una capienza dell'80%, a differenza della limitazione (50%) che era in vigore in primavera. Atm ha assicurato «la ripartenza di tutta la struttura di potenziamento già messa in campo»: 15% di corse in più concentrate negli orari di punta, 120 navette per gli istituti superiori, 100 addetti in più rispetto ai normali 350 per l'assistenza ai passeggeri, per smistare eventuali assembramenti, diluire i viaggiatori, fornire informazioni e garantire il rispetto delle norme anti-Covid, dalla mascherina obbligatoria al distanziamento.

SOS AULE Nelle scuole sarà garantita la distanza anti-contagio, ma molti istituti non hanno aule sufficientemente grandi per accogliere tutti gli studenti in presenza. Un problema sul quale la Città Metropolitana ha avviato una ricognizione, per individuare spazi alternativi che possano essere utilizzati per ospitare una parte delle classi delle scuole che hanno più difficoltà.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA