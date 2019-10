Simona Romanò

Da una parte Trenord che parla di un 2019 nel segno delle miglioramento. Dall'altra pendolari e associazioni che denunciano «ritardi e disservizi». Nel mezzo la politica. «In questo 2019 abbiamo ottenuto in larga parte le migliorie che ci aspettavamo, infatti, rispetto a un anno fa il servizio è più affidabile e regolare», ha dichiarato, ieri in Consiglio regionale, l'amministratore delegato di Trenord Marco Piuri, precisando che «i treni soppressi si sono ridotti di due terzi, da 120 a 40 al giorno, di cui solo l'1,4% direttamente riconducibile a Trenord». E ancora: «La puntualità è migliorata dal 75%. Segno che abbiamo fatto un primo passo».

A ribattere è la federazione dei verdi con Dario Balotta: «I convogli soppressi ogni giorno non sono 40 ma 190. E sulla puntualità siamo ben lontani dalle capitali europee che raggiungono il 95%. Non si nascondano le criticità». Balotta sottolinea «sia il peggioramento generale del servizio Trenord, sia la scarsa manutenzione dei mezzi».

Non si sottrae al confronto l'assessore regionale ai Trasporti Claudia Terzi (Lega) che replica senza mezzi termini. «Noi non ci nascondiamo, uno dei nodi in maggiore sofferenza dell'intera rete regionale è rappresentato da Milano Centrale, una stazione satura. Servono delle alternative, bisogna obbligatoriamente appoggiarsi anche alle altre stazione di Milano». Intanto, il Pd in Regione annuncia una raccolta firme per ripristinare biglietti e abbonamenti solo treno, sostituiti dal 1° ottobre dagli integrati più costosi anche del 40%.

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

