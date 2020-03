Simona Romanò

Da oggi i mezzi di trasporto milnesi e lombardi sono rallentati dal Coronavirus. Tram, bus, metrò, treni e aerei. «Atm garantirà questa settimana circa il 65, 70 per cento del servizio - assicura l'assessore alla Mobilità Marco Granelli Tra giovedì e venerdì scorsi il crollo dei passeggeri è stato di circa l'85 per cento». «Quindi, noi riteniamo prosegue - di offrire comunque un buon servizio, che scongiuri il sovraffollamento e possa permettere a coloro che sono costretti ad uscire di casa per attività essenziali la distanza minima di sicurezza anti-contagio da covid 19 di un metro». Poi, rinnova l'appello «a muoversi solo se strettamente necessario e di rispettare in ogni spostamento le indicazioni, ovvero stare lontani dagli altri». Atm con i messaggi vocali nelle stazioni e sui mezzi rammenta in modo martellante la necessità della lontananza fra persone. Ovviamente proseguirà la sanificazione di tutti mezzi, a fine turno, ogni giorno, con detergenti appositi a base di alcol e cloro. Come avviene dallo scorso 1° marzo. Sono disinfettate tutte le superfici di contatto, dai sostegni a cui aggrapparsi ai sedili, alle maniglie.

Il taglio delle corse coinvolge anche i treni Trenord (svuotati di circa al'85% in meno di viaggiatori), con «una progressiva riduzione delle tratte fino al 40%, assicurando però 1.300 treni al giorno fino alle 23». L'Azienda spiega che «funzioneranno i collegamenti su tutte le linee e l'offerta viene ridotta dove è in parte coincidente, come ad esempio le suburbane S2-S4, S1-S3, S5-S6- S9-S11». Tutto per non provocare disagi ai passeggeri che arrivano in città per lavoro. E' prevista una rimodulazione analoga anche per le biglietterie, che funzionano a orario ridotto, ma non chiuderanno. Per gli orari è possibile consultare il sito e l'app. Dai comitati di passeggeri sui social emerge «la piena disponibilità e nessuna nota polemica, purchè si possa viaggiare distanti». Per l'aeroporto di Linate la decisione è stata drastica: da giovedì è chiuso, tranne che per i voli di emergenza sanitaria, perché il decreto anti-covid 19 prevede l'apertura soltanto di uno scalo a Regione. I voli lombardi sono concentrati a Malpensa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

