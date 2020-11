Simona Romanò

Da mezzanotte è scattato il lockdown: Milano e la Lombardia sono da oggi in clausura perché Zona rossa. E lo saranno per almeno 15 giorni. Si ricomincia con divieti di spostamento e negozi chiusi.

CONTROLLI Il primo compito delle forze dell'ordine oggi sarà quello «di osservare l'andamento, i movimenti dei milanesi e informarli per comprendere come reagiscono alle nuove regole». Le autorità non avranno, almeno per ora, «un atteggiamento vessatorio, ma aiuteranno i cittadini a contenere il virus». Lo affermano dalla prefettura. I controlli saranno tuttavia a tappeto, ma soft e senza posti di blocco: chiunque, però, a piedi, in metrò, sul treno, in macchina, potrà essere fermato e dovrà mostrare l'autocertificazione. Polizia e carabinieri perlustrano le strade e bloccano le persone, mentre i vigili controllano i negozi che possono rimanere aperti.

SPOSTAMENTI «Comprovate motivazioni di lavoro, salute o necessità, come fare la spesa»: è il perimetro entro il quale i cittadini possono muoversi senza rischiare la multa. Nemmeno nella propria città ci si può spostare liberamente. Sì allo sport individuale vicino a casa.

SERRANDE ALZATE Negozi e locali chiusi. Le eccezioni non sono poche. Supermercati, alimentari, farmacie, parafarmacie, librerie, edicole, cartolerie, abbigliamento per bambini, fioristi, ricambisti, ferramenta, rivenditori di elettrodomestici, parrucchieri e barbieri, negozi di biancheria, articoli sportivi e biciclette, giocattoli, erboristerie e profumerie, ottici, benzinai. I mercati rionali opereranno, ma solo con le bancarelle degli alimentari. Gli esercenti che vendono un mix di prodotti devono sbarrare gli scaffali della merce non contemplata.

SCUOLE In presenza dai nidi alla prima media compresa. Il resto a distanza. Anche tutte le università si sono fermate con le lezioni dal vivo.

MEZZI PUBBLICI Tram, bus, metrò e treni viaggiano con la capienza dimezzata del 50%. Atm ha già tarato i tornelli della metropolitana, posizionato gli adesivi sui sedili che non potranno essere utilizzati. E attraverso l'app di Atm si potrà verificare in tempo reale le tratte più affollate. La polizia può chiedere i documenti ai passeggeri e verificare con l'Ats se sono sottoposti a quarantena.

AREA C E SOSTA È sospeso il pagamento di 5 euro (Area B era già spenta) e quello del parcheggio sulle strisce blu. È possibile posteggiare anche sulle strisce gialle dei residenti.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA