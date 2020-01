Simona Romanò

Cura d'urto sulle strade-groviera. Nonostante la tregua della pioggia e i rattoppi, le voragini lungo le vie creano ancora problemi ad auto, bici, mezzi pubblici. Palazzo Marino corre ai ripari, non solo per rammendare le buche, ma per migliorare l'intero manto stradale a partire da tombini e masselli.

PROGRAMMA «Da ieri abbiamo iniziato le asfaltature a caldo, di maggiore efficacia, di tratti di strade danneggiati», annuncia l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. Saranno almeno 20 i cantieri in due settimane. Si parte da subito anche con la manutenzione dei masselli nelle vie Beato Angelico, Ariosto, Tiepolo, Amadeo, Montegani. Poi, da metà gennaio si proseguirà con un programma ad hoc, il primo fatto ad oggi, di riparazione tombini per una spesa di 2 milioni. Quindi, tra fine febbraio e inizio marzo incominceranno le asfaltature profonde, di interi quartieri, che dureranno tutto l'anno.

PIANO STRAORDINARIO «L'intenso traffico combinato alle piogge, 22 giorni di acqua su 30 a novembre, hanno messo a dura prova le vie», aggiunge l'assessore. «E maggiore è il nostro impegno economico: nel 2018 abbiamo speso in manutenzione strade 13,2 milioni, 22,4 nel 2019 e nel 2020 saranno 49 milioni. Così da evitare degrado, incidenti e cadute. Gli appalti sono in gran parte aggiudicati». E prosegue il lavoro sul fronte buche.

L'ALLARME Dopo la valanga di segnalazioni di ciclisti costretti allo slalom e automobilisti dai pneumatici squarciati, il Comune si è mobilitato da circa due mesi: 7.216 rattoppi a novembre e 2621 dal 2 al 15 dicembre.

INTERVENTI BOOM Durante le vacanze natalizie si contano circa 600 interventi al giorno, per un totale di 7mila riparazioni dal 23 dicembre da parte degli uomini del Nucleo intervento rapido, che si sono fermati solo a Natale e Capodanno. Hanno corso da una parte all'altra della città per curare l'asfalto mangiato, dal centro alle periferie. Da via Manzoni al Lorenteggio, da via San Marco, Pontaccio a Quarto Oggiaro.

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

