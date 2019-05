Simona Romanò

Cordusio cambia pelle. Alberghi, colossi della ristorazione e della moda e, in un futuro (non troppo lontano), un'area pedonale. Così piazza Cordusio è destinata a cambiare. Da crocevia un po' anonimo con banche, Posta centrale e assicurazioni alle spalle della Borsa a nuovo cuore di Milano, meta di shopping e ristorazione.

PALAZZO BROGGI

Si trasforma anche l'ultimo edificio che s'affaccia alla piazza, ovvero Palazzo Broggi, palazzo sorto nel 1901 e storica sede del Credito Italiano. Il palazzo, comprato dalla cinese gruppo Fosun nel 2015, dopo la ristrutturazione da 80 milioni di euro (investimento totale 400 milioni), che preserverà le facciate con le decorazioni, si schiuderà nel 2021 come uno scrigno prezioso ribattezzato The Medelan, dal nome di Milano ai tempi del celti: sarà un polo retail-attrattivo per migliaia di persone. Troveranno spazio un ristorante panoramico sul tetto, giardini curati all'interno, bar nel caveau, undici piani di uffici e negozi. Un progetto ambizioso che, di fatto, riguarderà un intero isolato per una superficie complessiva di 55mila metri quadrati. I cantieri sono pronti a partire, realizzando un altro tassello dell'operazione Cordusio.

IL NUOVO VOLTO

La prima scossa è arrivata con l'apertura di Starbucks nell'ex palazzo delle Poste: la soluzione roastery, dopo quella di Seattle e Shangai, attira ogni giorno centinaia di turisti e milanesi. Ad autunno è previsto il taglio del nastro del primo store italiano di Uniqlo, marchio giapponese di moda democratica molto fashionista, nell'ex Palazzo Sorgente, poi Hines. A fine aprile ha aperto il nuovo maxi store Yamamay, con anche un punto del Panino Giusto, mentre anche il Palazzo Generali è in fase riconversione dopo il trasloco dei dipendenti a CityLife.

LA RIQUALIFICAZIONE

Poi, si procederà al restyling della piazza: il piano dei privati è stato già presentato al Comune da Generali, Hines e Fosun che mettono a disposizione fino a 4 milioni. Ma il progetto definitivo non è stato ancora approvato, perché Palazzo Marino punta ad aumentare il verde, ma non saranno piantati alberi visto che il metrò è a soli due metri sotto il livello stradale. Sarà rifatta la pavimentazione, armonizzandola con via Dante; eliminati i binari inutilizzati e gli attuali dislivelli carreggiata-marciapiede; le auto non potranno più circolare per creare una lunga passeggiata dal Duomo al Castello; e il flusso dei tram diventa più semplice. La speranza dell'amministrazione è di siglare l'accordo con i privati per fine anno, così da partire coi lavori al più presto.

riproduzione riservata ®

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA