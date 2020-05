Simona Romanò

Controlli a piedi da corso Como alla Darsena, passando dall'Arco della Pace. Alle 19 in punto di ieri, dieci pattuglie di vigili erano in servizio nei quartieri della movida per far rispettare la nuova ordinanza, in vigore fino al 15 giugno, che vieta birra e drink di asporto, di qualsiasi gradazione, a partire dalle 19 e fino le 7 del mattino; inoltre, è proibita la consumazione di bevande alcoliche all'aperto. «Ovvero - si legge nel documento firmato ieri pomeriggio dal sindaco Giuseppe Sala - in strada, nei parchi, nei giardini e nelle ville aperte al pubblico», pena la sanzione da 400 a tremila euro. In corso Como e lungo le sponde dei Navigli molti ragazzi ordinavano una birra al volo, puntualmente negata dagli esercenti che spiegavano il nuovo regolamento. E i clienti desistevano, chiedendo se c'era posto a sedere. Sempre ai Navigli sono stati allontanati alcuni gruppetti di giovani che sedevano a terra troppo vicini fra loro, a bordo dello specchio d'acqua. Tutti per ora accomodanti. E la serata si è conclusa senza frizioni. I ghisa, nella prima giornata di stop allo spriz in piedi, erano incaricati di non passare subito alle multe, a meno che non fosse proprio necessario, ma di informare e di fare appello al buon senso. Una linea soft che sarà mantenuta per qualche giorno. Poi, dal weekend maggior severità e nessuno potrà sgarrare: si potrà gustare un aperitivo solo in un luogo dedicato, come il bar, e definito come i plateatici. «Non faccio lo sceriffo o il giustiziere ma serve una soluzione rapida per gli assembramenti, che sono pericolosi per il diffondersi del virus», ha ribadito il sindaco. Ha voluto così motivare il provvedimento che è stato deciso con il prefetto dopo i ripetuti, ma inascoltati richiami a non ammassarsi per gli apericena e davanti ai locali, con il bicchiere in mano. «Capisco i gestori ha poi aggiunto ma il percorso per tornare ad una certa normalità non è finito, per cui serve prudenza».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA