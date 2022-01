Simona Romanò

Con 52mila nuovi contagi la Lombardia, in giallo dal 3 gennaio (dopo essere stata aggrappata alla bianca per tutte le feste), ora teme l'arancione. Perché se la quarta ondata continuerà a correre al ritmo attuale, fra nove giorni (lunedì 17), ci potrebbe essere il passaggio di colore. I parametri - anche quelli di ieri - tendono a crescere in tale direzione: l'occupazione dei posti letti da parte dei pazienti Covid nei reparti ordinari e al 21,1% (si passa in arancione quando si supera il 30%), in terapia intensiva al 15% (in arancione dal 20%). Per arrivare a oltrepassare le soglie, in Lombardia, mancano circa 1.000 nuovi ricoverati (e nessuno dimesso). Quindi, questa settimana, i ricoveri devono rimanere più o meno sotto i 100 al giorno: ieri, sono stati in tutto 102, di cui 99 nei reparti ordinari (2.519 pazienti) e 3 nelle intensive (229 degenti).

E cresce l'allarme. Ieri ancora boom negativo di contagi: 52.693 in 24 ore (mega focolaio a Milano con 6.405 infettati) a fronte di 230.400 tamponi processati per un tasso del 22,9% (24% il giorno precedente). È ancora molto alto il numero di decessi: 46 vittime (47 il giorno prima). Per i sanitari l'aspetto oggi decisivo «sono le ricadute a livello sanitario», ovvero quanti lombardi contraggono una malattia severa per cui necessitano di cure ospedalieri. Gli esperti dicono di «avere segnali che il vaccino protegge bene dalla malattia grave, anche con Omicron, ma bisogna attendere ancora qualche giorno per capire l'andamento lombardo».

Intanto, la Regione punta tutto sulle terze dosi, quando ieri ha tagliato il traguardo «di venti milioni di somministrazioni dall'avvio della profilassi di massa», ha dichiarato l'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. E da sabato 8 gennaio «l'anticipo del booster, a tutti i lombardi che hanno diritto, a 4 mesi e non più 5». Le prenotazioni a 120 giorni tramite il portale.



Venerdì 7 Gennaio 2022

