Commercianti e una frangia di abitanti si dicono «entusiasti». Un altro gruppo di residenti, invece, «arrabbiati». Il motivo del contendere è lo stop serale alle auto, da oggi, definitivo e non più solo estivo, in via Ascanio Sforza, la strada della movida che costeggia il Naviglio Pavese. Si allarga così l'isola pedonale dei Navigli: la nuova Zona a traffico limitato rafforzata è in vigore tutti i giorni, dalle 19 alle 6 del mattino, e coinvolge, oltre a via Sforza, anche le vie Scoglio di Quarto, Bettinelli, Lagrange.

TRAFFICO SLOW Non ci sono i pilomat a delimitare la Ztl, ma due telecamere: in via Scoglio e in via Pavia. La Ztl è nata all'interno di un'ampia zona residenziale con il limite di velocità che va dai 15 chilometri orari (vie Scoglio di Quarto, Bettinelli e Lagrange) ai 30, cambiando così la viabilità nel complesso. La Ztl introduce anche il divieto di sosta (eccetto per i residenti) nel tratto tra Scoglio di Quarto e Conchetta.

SCONTRO APERTO Andrea Rovani, titolare del Ginger Cocktail Lab, è convinto che «i disagi sono inferiori rispetto ai vantaggi che si vedranno a lungo termine, perché tutte le aree rese pedonali rinascono, diventando meta di famiglie, giovani coppie, turisti, come accade nella centralissima via Dante, e non solo di ragazzi portati al divertimento sfrenato». La richiesta è di «una Ztl 24 ore su 24». Gli fa eco Antonio Maresca del Gruppo residenti Naviglio Pavese che ha lanciato una petizione on-line e una raccolta firme con migliaia di adesioni: «Chiediamo al Comune più coraggio, perché la pedonalizzazione h24 è l'unica strada per una vera riqualificazione urbana del quartiere, nel quale via Gola è l'esempio del degrado».

Di parere opposto è il Comitato Navigli con Gabriella Valassina: «La nuova Ztl favorisce solo l'apertura di altri locali e l'invasione di tavolini in un luogo già saturo. I negozi di vicinato, dal panettiere all'abbigliamento, non apriranno comunque, schiacciati dalla marea di ristoratori».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

