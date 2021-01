Simona Romanò

Cinque ore di disagi sulla linea 2 della metropolitana, con i treni al rallentatore per un «innalzamento della falda acquifera» che ha provocato delle infiltrazioni. Il disservizio, iniziato ieri verso le 7,30 e terminato verso le 12, nel tratto tra Loreto e Lambrate, ha scatenato la rabbia dei passeggeri. Tutti erano impazienti sui vagoni pieni (seppur al 50%, secondo il dpcm anti-Covid), che procedevano a lumaca, senza un vero blocco della circolazione. Nessuno, soprattutto in tempo di virus, ha voglia di rimanere su tram e metrò più del tempo strettamente necessario. Da qui, l'esasperazione esplosa sui social. «Altro che forti rallentamenti. Voglio scendere, siamo in 300 su un vagone», scrive un viaggiatore su Twitter. «Per cinque fermate oltre un ora di tempo», gli fa eco un altro. E ancora: «Siamo all'assurdo, 15 minuti per fare una fermata», fa notare un altro. Sono state inutili le scuse di Atm, affidate a Twitter: «Ci scusiamo per i maggiori tempi di attesa e di percorrenza. I nostri tecnici stanno intervenendo per liberare l'area e ripristinare il tutto». I controllori, per evitare assembramenti sulle banchine e ressa nelle stazioni, hanno dovuto bloccare più volte i tornelli così da rispettare il limite massimo di riempimento del 50%. «Inutile accalcarsi», dicevano gli steward, messi in campo per la ripartenza in zona arancione, così da smistare il flusso di viaggiatori. «Se il treno in arrivo è al completo, aspettate quello dopo: i treni si susseguono a breve distanza l'uno dall'altro», era l'invito postato dall'azienda sui social. A causare il guasto è stato l'innalzamento della falda acquifera che ha danneggiato gli impianti, costringendo gli operai a intervenire d'urgenza. Non è la prima volta che lungo la metropolitana Verde, fra Loreto e Lambrate, c'è l'acqua alta. Il guaio è noto e sarà risolto: infatti, di notte, sono in corso i lavori - partiti nel 2019 che permetteranno di impermeabilizzare le gallerie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

