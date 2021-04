Simona Romanò

Cinque milioni di mascherine e due milioni di dispositivi medici, dai saturimetri e termometri, taroccati e ammassati in un deposito vicino alla Stazione Centrale, trovati e sequestrati dalla Finanza. «È uno dei sequestri più imponenti» effettuati a Milano e provincia dalla Guardia di Finanza e che riguarda non solo le mascherine (fra FFP1, FFP2 ed FFP3), di cui non si sa nemmeno se siano conformi agli standard di sicurezza previsti dalla legge, ma anche due milioni tra saturimetri e termometri». È quanto spiega il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco che, con il pm Michela Bordieri, è titolare dell'inchiesta nella quale è indagata una donna di origine cinese per frode in commercio e ricettazione.

La scoperta del magazzino, affittato in nero dalla donna, nullatenente per il fisco ma proprietaria di una lussuosa Porsche Cayenne con cui girava in città per le consegna delle mascherine, è stata casuale. I finanzieri avevano notato un viavai di persone che entravano e uscivano dal deposito, dopo aver ritirato dei pacchetti. Una di queste, fermata dalla finanza, ha esibito una bolla di consegna intestata a una società cessata nel 2018. Da qui, il blitz. Che rientra nell'attività di controllo delle fiamme gialle, che già con la prima ondata dell'epidemia hanno messo a punto un sistema di monitoraggio a tutela della salute pubblica. Ora, gli accertamenti puntano ad appurare se le mascherine siano o meno sicure; verificare quale sia la fonte di approvvigionamento; e capire da quando è cominciata l'attività illecita. Si ipotizza che i dispositivi medici «non sarebbero stati destinati solo alla comunità cinese». Il sospetto è che, visto la mole del materiale sequestrato, il giro delle vendite fosse più ampio.

