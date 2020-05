Simona Romanò

«C'è fame di cultura. I milanesi sentono la mancanza di una visita a un museo, di uno spettacolo teatrale, un concerto, un film. Ma la Fase 2 richiede cautela e dobbiamo pensare a offerte culturali all'interno del proprio quartiere, a prescindere che si abiti in centro o in periferia». L'assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno pensa alla riapertura dei luoghi d'arte in sicurezza (musei, spazi espositivi, biblioteche riaprono i battenti il 18 maggio). «La sfida è conciliare le regole anti-contagio con il piacere di partecipare a momenti di intrattenimento e godere del patrimonio artistico», spiega.

Pronti alla ripartenza?

«Milano aveva già aperto, prima della chiusura totale l'8 marzo, musei e biblioteche con protocolli di sicurezza. Faremo tesoro di quella breve esperienza».

Le idee di fondo?

«Niente affollamento o file alle biglietterie. Ma contingentamento delle entrate attraverso la prenotazione on-line per fasce orarie, già oggi possibile. E poi la capienza massima delle sale per garantire la distanza di un metro fra visitatori; l'obbligo di mascherine e guanti. Sono direttive da rimodulare in base agli istituti: in tutto una quindicina, fra musei civici e spazi espositivi».

Riapriranno tutti?

«Ognuno con gradualità e una nuova organizzazione».

L'auspicio?

«Cambieranno i ritmi di vita dei milanesi e la cultura dovrà assecondarli. Per teatri o concerti ho lanciato una proposta per il futuro».

Quale?

«Due repliche serali per assicurare a tutti la gioia di assistere allo spettacolo: alle 19 e alle 21.30».

La cultura è stata sospesa...

«Ma non è morta. Dovrà però trovare un modo diverso di relazionarsi con il pubblico. D'altra parte, nella storia, si sono sempre verificati cambiamenti. Basta ricordare la metamorfosi nei teatri d'opera: un tempo, in platea non c'erano le sedie, ma si stava in piedi, si entrava quando si voleva e nei palchi si mangiava».

Cosa ci aspetta nei prossimi mesi?

«Il futuro sarà diverso rispetto al passato. Il coronavirus è una tragedia che però non impedirà alla cultura di andare avanti, perché sperimenteremo nuove formule: una fra tutte è quella del quartieri come microcosmi della città che offrono tutti i servizi, comprese le esperienze culturali, nel raggio di 15 minuti a piedi dalla propria casa».

Sarà possibile?

«Certo. Pensiamo all'ampliamento dei luoghi della cultura dal 2011 in poi. Non più solo in centro, ma oltre la cerchia della 90/91, come il Mudec o la rinascita di Villa Scheibler a Quarto Oggiaro».

Sul fronte biblioteche?

«Sono già predisposte con il servizio di prestito libri, prenotati on-line, e poi di restituzione».

Come sarà l'estate culturale milanese?

«Possiamo ragionare sui cortili, come quello del Castello per l'Estate Sforzesca; un altro bellissimo è quello del Conservatorio. E arricchire, per esempio, l'offerta di cinema all'aperto della rassegna Arianteo».

Milano rinuncerà a 11 milioni di turisti che visitavano mostre e musei.

«Allora coinvolgeremo i milanesi con proposte stimolanti per rendere gli istituti museali appetibili anche per coloro che già li conoscono. E punteremo al turismo di prossimità, promuovendo le bellezze lombarde, come l'Accademia Carrara di Bergamo».

Quali aiuti chiedete al governo?

«Il coordinamento dei dodici assessori dei capoluoghi di Regione ha avanzato alcune richieste, perché anche la cultura è un comparto produttivo: un fondo speciale, la copertura del mancato introito della tassa di soggiorno, l'apertura a soggetti privati per sovvenzionare in cambio di benefici fiscali».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 05:01

