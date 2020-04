Simona Romanò

Boom di accessi al questionario on-line cerca covid-19. Sono già 475mila quelli compilati in poco più di 24 ore da chi ha scaricato la app della Regione Lombardia AllertaLom, che serve a tracciare la mappa del rischio del contagio da coronavirus nella Regione.

«È un grande successo, ma per avere un campione apprezzabile dobbiamo arrivare a un milione di questionari, solo allora si avrà il dato scientifico più rilevante, quindi, invitiamo tutti i lombardi ad aiutarci in tempo di emergenza», ha dichiarato ieri il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala. Spronando poi i cittadini «a rispondere alle domande perché si tratta di uno degli strumenti più innovativi utilizzati negli altri paesi colpiti dal virus».

Come funziona? Per aderire all'iniziativa bisogna scaricare sul proprio cellulare l'app AllertaLom dalle piattaforme Ios o android e compilare la sezione dedicata appunto al questionario CercaCovid. «Partecipando ci aiuterete a quantificare con precisione il livello di sviluppo del contagio in Lombardia e la distribuzione territoriale dei casi di positività, sulla base dei sintomi segnalati», si legge nella schermata iniziale. La partecipazione è anonima e l'app non prevede alcun meccanismo di localizzazione dei partecipanti, quindi, la privacy è garantita.

Si entra poi nello specifico del questionario dove vengono chiesti: sesso, età e condizioni mediche, come sovrappeso, diabete o ipertensione, oltre a dove si abita, dove si lavora e se si esce per lavoro. Si passa poi alla parte dove viene chiesto se ci sono stati contatti con Covid positivi o se si sono frequentati luoghi chiusi per casi accertati. Viene poi chiesta la temperatura attuale, se gusto e olfatto sono alterati, se si ha la tosse e di che tipo, se si soffre di dolori muscolari o congiuntivite, se si avverte stanchezza, se si sono avuti episodi di diarrea e se si ha avuto il raffreddore. Tutto riferito alle ultime due settimane.

