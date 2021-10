Simona Romanò

Blocchi stradali, traffico in tilt, tensioni con la polizia. E in sottofondo Bella ciao. Le proteste più accese, ieri, prima dell'arrivo del premier Mario Draghi al Mico in zona fiera, dov'era in corso la PreCop 26. Un gruppetto di attivisti della Climate Justice Platform, con addosso le tute bianche, ha bloccato la circolazione all'altezza di Amendola: tre sono stati portati in questura per essere identificati. Dal Mico Greta Thunberg è uscita per abbracciare i ragazzi fermati e per lanciare l'appello: «Tutti allo sciopero». Intanto, in viale Scarampo la polizia, con blindati e agenti in tenuta antisommossa, è dovuta intervenire imbracciando scudi e manganelli perché i ribelli del clima si sono seduti a cerchio in mezzo alla strada, legati uno all'altro. «Milano blocca chi devasta il pianeta», hanno scritto su uno striscione. Infine, Un altro sit-in è andato in scena al parco accanto al Mico, con uno struzzo gigantesco a simboleggiare i governi che «nascondono la verità per non cambiare il sistema economico». Non è mancato nemmeno l'allarme Covid: il Mico ha chiuso gli accessi un'ora (dalle 12.15) per il tampone positivo di un partecipanti.

Insomma, una giornata di passione che anticipa un weekend «impegnativo». Il prefetto Renato Saccone chiede «con fiducia la collaborazione di tutti». Oggi, il corteo dei Fridays for Future, a cui partecipa anche Greta Thunberg: l'onda verde parte da largo Cairoli alle 9.30 e a piazzale Damiano Chiesa. Domani pomeriggio, invece, sfilano gli ambientalisti in un percorso in via di definizione. E ieri sera 17 tende degli ambientalisti, provenienti dal Climate Camp del campo sportivo XXV Aprile, sono comparse davanti alla Borsa per pernottare in piazza Affari.

Allerta anche per i No Green pass, che si sono dati appuntamento via social per l'undicesimo sabato: cresce il timore di disordini, perché i cortei sono vietati, ma negli scorsi weekend i No vax hanno dato ugualmente vita a parate non autorizzate che hanno paralizzato il centro. Nell'ultima manifestazione sono scoppiati anche tafferugli con la polizia.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA