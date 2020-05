Simona Romanò

Biciclette alla riscossa per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. I milanesi hanno accolto in massa l'appello del Comune di «utilizzare la bici per gli spostamenti cittadini»: dalla fine del lockdown del 4 maggio hanno tirato fuori le vecchie Graziella dai garage o usato il bike sharing. Uomini in giacca e cravatta, donne sui tacchi, signore con le borse della spesa, intere famiglie: basta fare un giro per vedere una città che si muove in bici.

BOOM BIKEMI. I clienti sono triplicati negli ultimi dieci giorni: il 4 maggio, per esempio, gli utenti del BikeMi sono stati 3522, mentre il lunedì precedente 1187. Il giorno di picco è stato sabato 9 maggio con 5109 prelievi. Più che raddoppiati gli abbonamenti annuali: dal 1° al 14 maggio siamo a quota 1071, rispetto ai 312 dello stesso periodo dell'anno scorso. Clear Channel Italia, la società che gestisce il BikeMi, annuncia che «ha regalato due mesi a tutti i vecchi abbonati annuali» e precisa «lo sforzo per la sanificazione quotidiana su strada di tutti i mezzi, con la pulizia delle superfici di contatto, dai manubrio ai sellini, e dei touch screen alle stazioni».

CICLOPISTE. «Milano imita Amsterdam dichiara soddisfatto l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - è l'inizio di una rivoluzione che ci rende felici, perché i milanesi ci hanno aiutato e capito l'importanza di non focalizzarsi solo su tram, bus e metrò». «Proseguono rapidamente i lavori per disegnare le nuove ciclabili aggiunge - Quella di corso Venezia è terminata e si prosegue, dal fine settimana, in corso Buenos Aires. Settimana prossima predisporremo la segnaletica per il limite di 30 km/orari lungo i controviali, partendo da viale Certosa». E man mano sono tracciati, agli angoli dei marciapiedi, anche i nuovi stalli per le bici, che vanno ad aggiungersi ai 32mila già presenti in città.

SULLE STRADE. Bike sharing a parte, ma sono tantissimi anche i clienti in coda ordinata davanti ai negozi che vendono e riparano biciclette. A undici giorni dalla Fase 2, la fotografia della nuova mobilità sicuramente una Milano ripartita sui pedali per gli spostamenti cittadini. L'auto resta invece il mezzo preferito da chi arriva dall'hinterland: le telecamere di Area B hanno registrato un aumento dei passaggi dell'80% in una settimana: comunque il 50% in meno rispetto al pre-Covid. Per il car sharing, invece, l'incremento è del 37%.

Venerdì 15 Maggio 2020

