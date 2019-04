Simona Romanò

Avanti tutta con il rincaro del biglietto Atm da 1,50 a 2 euro. Sul ticket unico e sull'aumento «il Comune andrà avanti». Parola dell'assessore alla Mobilità Marco Granelli: «Questa manovra - ha spiegato - noi la faremo e il 10 aprile nell'assemblea dell'Agenzia del trasporto pubblico locale la voteremo».

Mercoledì, quindi, è il giorno della verità. E con il Pirellone riesploderanno gli attriti, vecchi di sei mesi. Proprio la Regione ha bloccato il nuovo sistema tariffario integrato che, secondo Palazzo Marino, sarebbe dovuto partire - rincaro compteso - già lo scorso 1° di aprile. Granelli va all'attacco: «È da ottobre che la Regione non ci dice che cosa non va bene di questa manovra e non ci propone modifiche. Noi, però, dobbiamo rendere sostenibile il trasporto pubblico perché non vogliamo finire come altre città». E ancora: «L'aumento ci sta. Perché i soldi li andiamo a prendere dai turisti, da chi usa i mezzi occasionalmente. Il 70% di pendolari che usa l'abbonamento non è toccato dall'aumento».

La Regione non è favorevole e allora scatta il piano B per escluderla, anche se servirebbe proprio il via libera del Consiglio regionale. Il Comune detiene il 50% dell'Agenzia del trasporto, mentre Regione il 10; l'idea è quella di approvare in via transitoria, mercoledì appunto, con il mandato dei soci, il sistema integrato in versione light con tanto di rincaro. Ovvero si partirebbe a Milano e nei Comuni della prima fascia dell'hinterland, senza coinvolgere Trenord. Il rischio però è che la giunta regionale non stia a guardare e si apra un contenzioso, perché, secondo l'assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi, «la legge parla chiaro» e serve il placet di Regione.

La battaglia, dopo due mesi di silenzio, quindi riprende. È dura la reazione dell'opposizione in Consiglio comunale. Per il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi l'amministrazione, tramite l'aumento, «vuole solo incassare 65 milioni in più, che servono per ripianare i conti, ma significa che non ha amministrato bene».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA