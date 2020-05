Simona Romanò

Atm e treni, che più suscitavano preoccupazione, hanno retto in sicurezza. Partenza soft a Milano della Fase 2, senza caos e assembramenti pericolosi per la diffusione del virus. Più auto in strada, senza però file da incubo e parchi frequentati, ma con buonsenso. Resta da aspettare l'evoluzione dei prossimi giorni, ricordando che molto si deve all'assenza di scuole, di pubblici esercizi aperti e purtroppo a meno lavoro.

ATM Sotto controllo il flusso di passeggeri su metrò, tram e bus. In metropolitana nessuna concentrazione anomala di viaggiatori nemmeno nelle stazioni di interscambio, come Duomo e Loreto. Alle fermate di Bisceglie, Comasina, Affori, Gessate e Sesto San Giovann è stato però necessario chiudere per brevi stop i tornelli, perché era stata raggiunta la capienza massima delle stazioni. Situazione tranquilla anche sui mezzi di superficie dove i vigili sono intervenuti una decina di volte per far scendere le persone di troppo sulle linee 90-91, 57, 56, 82, 95, 14. Distanziamento di almeno un metro, garantito attraverso i segnaposti disegnati a terra, e l'uso della mascherina. Soltanto un uomo ne era sprovvisto a Molino Dorino, subito bloccato della security. L'unico neo riguarda l'uso dei guanti: secondo Atm, un passeggero su tre non li indossa.

TRENI Nessuna criticità su convogli Trenord, dove l'azienda ha rilevato «un'affluenza del 25 per cento rispetto alla norma, con picchi del 30 su alcune corse nell'ora di punta del mattino». Qualche momento di confusione a Porta Genova verso le 7.30 con un effetto gregge nel sottopasso e all'edicola. Il 30 per cento senza guanti. Un lunga coda ordinata anche in Stazione Centrale per i treni diretti al Sud.

TAXI Le auto bianche denunciano una «partenza disastrosa». Tutte in servizio, ma sono pochissime le corse: una media di due a turno.

AUTO Poche code e nessun ingorgo rilevante e lungo le arterie di accesso e di uscita. Il Comune parla di un «aumento del traffico, soprattutto al pomeriggio, del 30-35 per cento rispetto allo scorsa settimana, comunque il 60% in meno rispetto a un lunedì pre- lockdown».

PARCHI Molto frequentati a partire dalla mattina. Runner, persone a passeggio, mamme con i bambini, nonni e nipoti. La maggior parte ha goduto dei polmoni verdi usando il buonsenso, con qualche assembramento di troppo.

TAKE AWAY Cibo da asporto e soprattutto il caffè. Piacere ritrovato per i milanesi che hanno apprezzato l'espresso e il cappuccino degustato in piedi.

CONTROLLI Quasi un milione i controlli eseguiti dal 9 marzo a domenica a Milano: 593.548 persone identificate durante gli spostamenti (non in regola 19.788) e 231.359 esercizi commerciali (655 fuorilegge). Quindi non hanno rispettato i divieti solo il 3% delle persone controllate.

