Simona Romanò

Asserragliati sul tetto dal mattino per resistere allo sgombero. In equilibrio precario sulle tegole, senza alcuna intenzione di scendere. Così due attivisti del centro sociale Casa Brancaleone si sono opposti al blitz degli agenti, arrivati ieri, per liberare l'edificio, di proprietà privata, in piazza Emilio Alfieri 1, alla Bovisa, proprio di fronte alla stazione ferroviaria.

Il tutto è iniziato pochi minuti dopo le 8, quando la polizia in tenuta antisommossa si è presentata davanti lo stabile per un intervento in programma da tempo: la maggior parte degli occupanti, infatti, si era già allontanato. Ma due irriducibili, che pare vivessero nel sottotetto, si sono rifugiati in cima al palazzo, scappando dall'abbaino. Nonostante le trattative con le forze dell'ordine, proseguite fino a sera, non c'è stato nulla da fare. La coppia voleva trascorrere la nottata all'addiaccio. Sul posto sono intervenuti anche i pompieri e il personale del 118. La palazzina in piazza Alfieri è uno dei casi noti di stabile occupato: per un periodo era stata usata come asilo nido, poi come centro diurno per anziani, quindi, nel 2017 era stata dismessa. E da allora era diventata la dimora abusiva del collettivo Brancaleone, più volte sgomberato dalla polizia. Ad ogni sfratto era però seguita un'altra occupazione: nel 2015 aveva preso possesso di un casolare in via Bruni 9, a Dergano; poi di una struttura in via Casella, zona Certosa. Quindi, era sbarcato alla Bovisa. «Bene l'intervento di recupero», ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. «A Milano sono ancora almeno 22 gli edifici occupati da anarchici e no global. È necessario che allo sgombero di ieri ne seguano altri, a partire dai centri sociali più grandi come il Cantiere e il Leonka, fino al Comitato Autonomo Abitanti Barona che occupa da tempo un'abitazione in via Faenza, il cui proprietario non sa più a chi rivolgersi per riaverla indietro».

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

