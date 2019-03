Simona Romanò

Area B porterà nelle casse del Comune un milione e 850mila euro di sanzioni. È quanto Palazzo Marino prevede d'incassare, da qui a dicembre, dalle multe verbalizzate ai veicoli inquinanti che sono entrati per errore nella Ztl più grande d'Europa, off limits per i diesel: ogni trasgressione alle regole di Area B - entrata in vigore lo scorso 25 febbraio - comporta una sanzione da 80 euro, quindi, l'amministrazione ha stimato poco più di 23mila verbali nell'arco di 10 mesi, ovvero circa 2300 al mese. Pochi.

La cifra di un milione e 850mila è in realtà bassa, ovvero meno dell'1% della mole complessiva di contravvenzioni che nel 2019, secondo le stime messe nero su bianco nel Bilancio di previsione, farà entrare un tesoretto di 290 milioni di euro.

I numeri sono stati snocciolati dall'assessore alla Mobilità Maro Granelli, che ha illustrato i fattori che vanno a limitare le multe in Area B, dove sono banditi per ora i diesel fino agli Euro 3: «Abbiamo voluto una partenza soft - ha spiegato - tanto da prevedere per chiunque un bonus di 50 ingressi di libera circolazione prima che scatti la sanzione».

Nessuna stangata quindi ai diesel. Inoltre, non è da sottovalutare il fatto che, ad oggi, le telecamere attive lungo il perimetro di Area B sono 15 in altrettanti varchi sui 186 totali, quando il provvedimento sarà a regime nel 2020. Il trend del primo anno sarà questo. In seguito la musica potrebbe cambiare, perché dal 1° ottobre le limitazioni coinvolgeranno anche i diesel Euro 4 e a dicembre si aggiungeranno altri 78 occhi elettronici. Quanto alla vecchia Area C, il Comune conta di incassare, tra i tagliandi acquistati dagli utenti e le sanzioni, 31,5 milioni, in linea con il 2018.

Raddoppiano, invece, gli incassi per la sosta selvaggia, perché la tolleranza sarà zero per i furbetti delle strisce blu e fioccheranno le contravvenzioni: dai 3 milioni di euro del Bilancio di previsione del 2018 si passa a 6 milioni per il 2019. Grazie a una politica di maggior controllo che Palazzo Marino si impegna a portare avanti.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA