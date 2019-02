Simona Romanò

Area B debutta oggi in piena emergenza smog: giovedì scorso, Milano infatti ha sforato il bonus annuo di 35 giorni di polveri sottili fuorilegge concesso dalla Ue e il pm 10 resta alle stelle, tanto da mantenere i divieti del protocollo Aria. Da oggi sono accese le prime 15 telecamere in altrettanti varchi della Ztl più grande d'Italia, che vieta ingresso e circolazione - pena la multa da 80 euro - ai veicoli benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3, da lunedì a venerdì, 7.30 - 19.30, esclusi i festivi; stop anche alle moto Euro 0 e 1.

Sono 50 gli ingressi concessi il primo anno (non usufruibili se sono in vigore altri stop alla circolazione), dopo i quali scatta la multa. Per le informazioni ci sono 17 sportelli dedicati all'infopoint nel mezzanino Duomo (dalle 8,30 alle 16) ed è on line il portale (areab.atm.it.) su cui registrarsi per controllare eventuali limiti ai quali si è soggetti.

