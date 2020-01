Simona Romanò

Area B, avanti tutta. Da oggi, fra le polemiche del centrodestra, sono accese altre dieci telecamere (in via Corelli, Camillo e Otto Cima, Rubattino, Caduti di Marcinelle, Monneret de Villard, Carnia, Cambini, Clitumno e due in Palmanova) a sorvegliare il perimetro della Zona a traffico limitato dove sono banditi i diesel sporchi fino gli Euro 4. Fino al 7 febbraio gli occhi - in aggiunta ai primi quindici - non multeranno, poi scatteranno le sanzioni.

Il Comune procede a ritmo forzato; il 13 gennaio saranno posizionate altre dieci telecamere, così a fine febbraio si arriverà a quota 35 varchi di Area B, per raggiungere l'obiettivo di 187 entro il 2020. L'accensione di oggi avviene fra le critiche del centrodestra, perché i nuovi occhi sono battezzati proprio in coincidenza con l'emergenza inquinamento. Dal 27 dicembre, per nove giorni consecutivi, il livello di Pm 10 è stato fuorilegge, oltre la soglia a tutela della salute dei 50 microgrammi per metro cubo con il picco di 145,6 a Capodanno. La sequenza nera è stata spezzata domenica con le polveri sottili a 45,8 mg/mc. Ma sono ancora in vigore le misure emergenziali del protocollo regionale Aria che prevedono il blocco della circolazione per i diesel Euro 4 e il divieto di superare la temperatura di 19° in case e negozi. Si attendono oggi le rilevazioni delle centraline Arpa per decidere l'eventuale revoca dei divieti. «È la dimostrazione che, nonostante Area C e Area B, Milano puzza», attacca il capogruppo della Lega Alessandro Morelli. «Sono solo tasse per i milanesi». Difende i provvedimenti l'assessore alla Mobilità Marco Granelli: «I numeri parlano da soli. Area C ha diminuito il traffico del 38 per cento e Area B, in sei mesi, ha bloccato, ogni giorno, nelle quindici strade finora sorvegliate, il 13 per cento di diesel inquinanti».

E i Verdi con Enrico Fedrighini, rilanciano addirittura «un inasprimento di Area C, portando il ticket da 5 a 7 euro». La richiesta sarà recapitata all'assessore Granelli.

