Simona Romanò

Apre la corsia preferenziale per le vaccinazioni anti-Covid ai ragazzi dai 12 ai 19 anni, perché la scuola è alle porte e bisogna garantire un rientro in sicurezza.

Da oggi fino a domenica gli under 20 possono ricevere il siero Pfizer e Moderna senza prenotazione in tutti i centri di Milano e della Lombardia. «I giorni che ci separano dalla prima campanella, in Lombardia il 13, devono essere utilizzati dagli studenti, oltre che dal personale scolastico, per immunizzarsi», esorta l'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti quando la Regione è vicina al traguardo di 14 milioni di somministrazioni (13.963.455 ieri). È lo sprint finale per completare il ciclo con due dosi o almeno garantire la prima, così da «iniziare l'anno scolastico in tranquillità».

I minori di 18 anni, come sempre, devono essere accompagnati da un genitore, tutore legale o delegati muniti del consenso informato. Inoltre, l'unità mobile dell'Areu «per favorire una ulteriore occasione», sarà presente il 9 settembre dalle 8 alle 16 davanti alle superiori Artemisia Gentileschi e Gerolamo Cardano di via Natta

«Bisogna superare reticenze e timori infondati e guardare con fiducia a un futuro che, grazie alla protezione del vaccino, potrà essere più sereno», aggiunge Moratti. Per questo in alcuni centri saranno presenti dei pediatri, pronti a chiarire i dubbi sui sieri inoculati ai più giovani. E da domani parte il punto informativo quotidiano: alle 18, sul profilo Instagram della Regione e su quello di Lombardia Notizie, un medico risponde alle domande delle famiglie.

L'adesione alla campagna vaccinale dei giovani, dicono dal Welfare, «è soddisfacente», tant'è che hanno trascinato la profilassi massiva, ma serve la volata finale. Ad oggi, l'80% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha aderito al piano vaccinale: il 76% ha in corpo almeno una dose, il 46% entrambe.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

