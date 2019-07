Simona Romanò

Anche quest'anno Area C non va in vacanza ad agosto. Chi entra nella Ztl protetta dalle telecamere il prossimo mese se non ha la macchina adatta o i permessi deve pagare il regolare pedaggio di 5 euro.

Nel 2017 ci fu una pausa di meno di una settimana; l'anno scorso lo stop fu soltanto a cavallo di Ferragosto per «favorire una migliore qualità dell'aria». E quest'anno idem. Non ci sarà nessun spegnimento degli occhi elettronici, se non il 15 di agosto, perché è festa. Secondo Palazzo Marino, «la città è piena di turisti», quindi, la congestion charge va applicata. Forza Italia aveva invece chiesto una pausa nelle due settimane centrali di agosto così i milanesi rimasti e i residenti sell'hinterland potessero attraversare la città a costo zero. Ma per il sindaco Giuseppe Sala non è una buona idea: «Non capisco l'utilità dello spegnere le telecamere, perché poi se lo facciamo ad agosto allora perché non a Natale», ha dichiarato ieri. «Area C ormai è una parte del nostro sistema per regolare il traffico e la mobilità, queste eccezioni non mi entusiasmano».

Piovono polemiche da più fronti. «Basta al piano diabolico di mobilità insostenibile», attacca il consigliere azzurro Alessandro De Chirico. Contraria anche l'Aci con il presidente Geronimo La Russa: «Mi auguro che il Comune cambi idea, per diminuire i disagi e andare incontro a chi è costretto a rimanere». Per Aci spegnere Area C sarebbe necessario ad agosto perché «i mezzi pubblici sono di meno».

Intanto, spunta la novità del ritocchino all'Area C. La lista civica legata al sindaco ha presentato in Consiglio comunale un ordine del giorno che chiede alla giunta di «valutare la possibilità» di aumentare il pedaggio da 5 a 6,70 euro. Un ritocco per allinearlo con le nuove tariffe del trasporto pubblico, aumentate appunto dal lunedì 15 luglio. Per Sala è un no comment. «Non è stata una proposta condivisa e non la commento neanche perché non la conosco», ha risposto.

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

