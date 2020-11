Simona Romanò

Anche gli Ambrogini sono toccati dalla pandemia. Ieri la commissione per le civiche benemerenze ha deciso i milanesi (di nascita o di adozione) e le associazioni premiati con le civiche benemerenze il 7 dicembre.

I PREMATI Sono 15 Medaglie dOro, 4 alla Memoria e 20 Attestati. Ambrogino d'Oro, tra gli altri, alla coppia glamour composta dalla influencer Chiara Ferragni e dal cantante Fedez per l'impegno profuso, durante i mesi della prima ondata, con la raccolta fondi che aveva permesso di realizzare una terapia intensiva nuova all'ospedale San Raffaele. E poi all'ex direttore del Piccolo, Sergio Escobar, che dopo 22 anni ha lasciato a luglio la guida del teatro fondato da Giorgio Strehler; al cantautore Fabio Concato per la canzone in dialetto milanese che racconta la quarantena; al promoter di concerti Claudio Trotta, che ha portato in Italia, tra gli altri, Bruce Springsteen. E poi la direttrice del carcere di Bollate Cosima Buccoliero; il velista Ambrogio Beccaria; il docente di Statistica alla Bicocca Giorgio Vittadini, fondatore della Fondazione per la Sussidiarietà.

I GRANDI ESCLUSI Grandi discussioni ed esclusione finale sui nomi dell'infettivologo del Sacco Massimo Galli e il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo. La Grande medaglia d'oro, con voto unanime, spetta poi ai medici e agli infermieri caduti sul lavoro per il Covid. Le Medaglia alla Memoria sono dedicate a chi ha lavorato a Milano nella prima ondata ed è scomparso: a Beppe Allegri e Mauro Rosmini, due tassisti morti per il virus; così come Raffaele Masto, giornalista di Radio Popolare; e Cristina Cattafesta, attivista per i diritti delle donne e fondatrice del Cisda, il Coordinamento di sostegno alle donne afghane.

A PORTE CHIUSE L'unica ricorrenza del ponte di Sant'Ambrogio risparmiata dal coronavirus sarà a porte chiuse. Ancora da decidere come si svolgerà la cerimonia. Potrebbe essere in diretta streaming con la presenza del sindaco Giuseppe Sala, del presidente del consiglio comunale Lamberto Bertolè e dei premiati, ma non al Teatro dal Verme, bensì a Palazzo Marino. Ma si valuta se posticipare la cerimonia dal vivo, limitandosi, il 7 dicembre, solo alla lettura dei premiati fatta in diretta streaming dal sindaco Giuseppe Sala.



