Simona Romanò

Aggiustare le scuole, partendo da quelle di periferia, come Corvetto, Gratosoglio, Bovisa, Niguarda, con riparazioni a tempo di record. Dal cortile che si allaga al controsoffitto che cede. «Dalla segnalazione del problema da parte del preside all'arrivo degli operai per il sopralluogo non deve trascorrere più di un giorno o due». Parola di Paolo Limonta, assessore fresco di nomina all'Edilizia scolastica che racconta a Leggo ciò che definisce «la sua missione»: «Serve un cambio di passo per la sistemazione del patrimonio scolastico comunale, perché le scuole sono cuore e competenza ma anche pavimenti, tetti, riscaldamenti in buono stato». Per l'assessore la priorità sono le riparazioni di tutti i giorni da effettuare con rapidità: «Avanti tutta con la manutenzione straordinaria spiega - dando però il massimo per quella ordinaria, perché i disservizi devono essere risolti velocemente». Limonta vuole abbattere i tempi dei lavori con un metodo strutturale: «In settimana incontrerò i 75 dirigenti scolastici per spiegare le chiamate sulle emergenze - annuncia - Il preside contatta l'apposito numero verde (riservato al personale scolastico) per denunciare il problema nel suo istituto. Quindi, MM suddivide le segnalazioni che, da febbraio, saranno registrate in un database con tutte le informazioni, dalla descrizione del guasto alla data di avvio della riparazione». «Inoltre, da oggi - prosegue - in ogni Municipio c'è un direttore operativo di MM, che sarà responsabile di tutti gli interventi nella sua zona».

Materne, elementari, medie hanno bisogno di cure. Dove iniziare? «Una per tutte, è la Rinnovata Pizzigoni, che ha valore simbolico - dichiara il neo assessore - E poi i plessi dei quartieri periferici. Qui, vorrei che i bambini siano accolti in strutture belle e funzionali, perché è il loro primo impatto con le istituzioni».

Sono comunque i 9 Municipi a indicare le priorità. Limonta li incontrerà tutti, partendo domani da Zona 5. I fondi ci sono. «Il budget complessivo a disposizione per la manutenzione ordinaria, in 2 anni, è di 18 milioni di euro - assicura l'assessore - Sono due gli appalti aggiudicati e altri tre assegnati a dicembre». Poi, c'è una squadra del Nucleo intervento rapido del Comune e due di MM.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

