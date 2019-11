Simona Romanò

Acqua, vento e temperature giù. Il Comune attiva il Piano freddo. Da oggi partono i servizi per aiutare i senzatetto. Lo scorso inverno Milano ha dato un posto letto a circa settemila persone tra senza fissa dimora, richiedenti asilo e rifugiati e quest'anno si replica. Dalle docce pubbliche a un letto o un pranzo caldo.

NUMERO GRATUITO Palazzo Marino lancia un appello a tutti i cittadini per segnalare al numero unico 02 8844 7646, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la presenza di persone in difficoltà che dormono per strada e che magari sono sconosciute ai servizi sociali.

STAZIONE CENTRALE Il Centro aiuto della Centrale (Casc) da quest'anno accoglierà i bisognosi nel nuovo spazio di via Sammartini 120, aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 21 da lunedì a venerdì e dalle 12 alle 21 il sabato, la domenica e nei festivi. Qui, si possono chiedere informazioni sui servizi, le strutture, le Unità Mobili, i Centri Diurni, le mense, le docce pubbliche. Nel 2018 le richieste di aiuto sono state 2824.

POSTI LETTO In tutto 2700. Sarà potenziata l'accoglienza a Casa Jannacci in viale Ortles, con oltre 100 posti temporanei in più rispetto ai 500 già attivi. Altre strutture verranno aperte gradualmente a seconda delle esigenze. Il picco si raggiungerà da dicembre in poi, quando il termometro scende sottozero. Saranno inoltre impiegate 17 unità notturne, che gireranno per la città, nei parchi e nei luoghi dove solitamente i clochard si recano per trascorrere le nottate.

STRUTTURE DIURNE Attive tutto il giorno, garantiscono 300 posti letto per progetti di inclusione sociale e per l'ospitalità continuativa fino a dicembre 2021. Dalla casa di accoglienza di via Aldini, alla struttura convenzionata Casa Rossa di corso Lodi. «Lo sforzo che il Comune fa per sostenere i più deboli - dichiara l'assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti - è più che raddoppiato in pochi anni. Non ha eguali in Italia».

