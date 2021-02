Simona Romanò

A Milano è assalto ai licei, scientifico in testa; reggono gli istituti tecnici e crollano le domande per i professionali.

È la fotografia scattata dal ministero dell'Istruzione che immortala - dopo la chiusura, lunedì scorso, delle iscrizioni alle superiori - la scelta dei ragazzi di terza media sul diploma da conseguire.

LICEI ED ESUBERI Sei alunni su dieci delle medie (il 64,5%) hanno scelto di proseguire gli studi in un liceo: il primato, in città, tocca allo scientifico che è preferito da un ragazzo su quattro (il 29,7%), contro il 10,2% del classico e il 7,4% del linguistico. Crescono le preferenze anche per il liceo delle scienze applicate (senza latino): dal 4.9% dell'anno scorso al 6%. Se quasi tutti vogliono frequentare un liceo il sistema scolastico non regge, perché ci sono inevitabilmente più iscrizioni che posti liberi. Infatti, si contano centinaia di esuberi in tutti gli scientifici: Volta, Einstein, Cremona, Leonardo, Severi, Vittorio Veneto. Ragazzi in coda anche per un banco al classico, al linguistico, al Les (liceo economico sociale) e all'artistico, come al Brera, per esempio: erano 340 i posti disponibili, esauriti, e 30 alunni sono rimasti fuori

AULE MANCANTI Oltre agli esclusi (smistati nelle scuole libere della città) c'è lo spinoso problema di più spazi per evitare le classi pollaio. Per fare una prima occorre un minimo di 27 studenti: sono tanti, con in più l'aggravante del Covid, che obbliga al distanziamento. Quindi, sarebbero costretti a seguire le lezioni a turni. La soluzione è la creazione di succursali, ma l'edilizia scolastica non offre grandi opportunità.

ISTITUTI TECNICI Se i licei fanno il botto, anche per i tecnici ci sono buone notizie, perché mantengono la stessa percentuale di iscritti (24,6%): i più gettonati sono gli istituti con orientamento tecnologico, o che forniscono una preparazione nel settore delle biotecnologie e dell' ambiente. In calo, invece, gli istituti per il turismo (forse per la brusca frenata del settore a Milano, causa Covid) e quelli commerciali.

PROFESSIONALI In picchiata con l'11,3% di iscrizioni. A soffrire particolarmente è l'alberghiero che, gli anni scorsi, aveva invece segnato un'esplosione di interesse. Il motivo è la crisi che, per colpa del virus, ha colpito hotel, bar e ristoranti: i ragazzi sono preoccupati del futuro incerto del mondo della ristorazione.

Martedì 2 Febbraio 2021

