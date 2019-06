Simona Pozzi deve essere processata per l'omicidio del padre Maurizio Pozzi, 69 anni, commerciante di scarpe, avvenuto nel suo appartamento in via Carli, ad Affori, il 5 febbraio 2016.

Ieri la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio volontario e tentato omicidio per la donna, 46 anni. Simona Pozzi è accusata anche di avere già provato, tre anni prima, ad ammazzare il genitore, preso a bastonate nel posteggio della sua casa a Piazzatorre, in provincia di Bergamo, nel settembre 2013. Per questo episodio è già a processo a Bergamo, per tentato omicidio Pasquale Tallarico, pregiudicato milanese che si era autoaccusato, indicando Pozzi come mandante. L'indagine milanese è coordinata dai pm Antonia Pavan e Alberto Nobili. Ad aprile, il Riesame di Milano ha negato l'arresto della donna, chiesto dalla Procura, dopo che già prima un giudice aveva negato la custodia in carcere per Simona Pozzi e la Cassazione aveva annullato un altro provvedimento del Riesame che, invece, aveva detto sì all'arresto.

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA