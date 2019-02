Simeone: «Un giorno vinceremo questa coppa»

Marco Zorzo

MILANO - La frase più emblematica di Diego Simeone e condottiero dell'Atletico Madrid, il tecnico fresco di rinnovo e più pagato al mondo, è: «Un giorno vinceremo questa coppa. Magari quest'anno, oppure il prossimo. Chissà».

E sulla sfida di stasera ecco il Cholo-pensiero: «Sarà una bellissima partita, tra due ottime squadre, che fanno del gioco offensivo il loro punto di forza, ma che sanno pure difennderisi bene. La Juve è in un buonissimo momento, come testimonia il vntaggio che ha sul Napoli: sta dominando la serie A. Noi, invece, tra alti e bassi staimo migliorando e recuperando giocatori importanti». Bianconeri con CR7, che quando vede l'Atletico, si esalta (quasi) sempre: a bersaglio per 22 volte contro i colchoneros. «Ma non c'è solo lui», sbotta Simeone. «Pure loro dovranno stare attenti a noi. La pressione? È normale che ci sia, siamo agli ottavi di Champions, a eliminazione diretta. Sudore e dedizione? Nel calcio, come nella vita. È la nostra regola principale». Olè. Vamos, Diego.

