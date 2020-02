Simeone lancia la sfida a Klopp

MILANO - Si riparte con i campioni in carica. Sulla carta con i più forti, non fosse altro per come hanno ormai archiviato la pratica Premier League (+25 sul Manchester City). Il Liverpool cercherà stasera di lanciarsi verso il bis in Champions League dal Wanda Metropolitano, fronteggiando la voglia di rivalsa di Diego Simeone e dei guerrieri dell'Atletico Madrid (diretta tv Sky e Canale 5), per la verità in Liga in po' spuntati e lontani dalla vetta.

Ma Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, non si fida: «Giocare contro l'Atletico è una delle cose più difficili che ci sia. Se non sei al 100% ti punisce. Non ci basterà essere primi in Premier per passare il turno».

Anche il Paris Saint-Germain (+10 sul Marsiglia) sembra aver già risolto la questione titolo in Francia. Dovrà però cercare di evitare in Europa la quarta eliminazione di fila agli ottavi, a cominciare dalla trasferta di Dortmund contro il Borussia (diretta Sky) dello scatenato 19enne Erling Haaland, atteso dalla sfida del gol con l'appena meno giovane (21 anni) Kylian Mbappé. Il Psg ha recuperato tra i convocati anche Neymar, assente nelle ultime 4 gare.

Domani (ore 21, come gli incontri odierni) saranno in programma Tottenham-Lipsia e soprattutto Atalanta-Valencia (dirette Sky). A San Siro arbitrerà l'inglese Michael Oliver, salito agli onori delle cronache nell'aprile 2018 per il rigore qualificazione concesso al Real Madrid al Bernabeu al 93' e trasformato da Cristiano Ronaldo contro la Juventus. Ma soprattutto per essere stato l'oggetto dello sfogo post partita di Gigi Buffon, compresa la celeberrima frase del «bidone dell'immondizia al posto del cuore».

Riecco l'attesissima Champions, scossa dalla sentenza che ha estromesso per le prossime due stagioni dalle competizioni Uefa il City (che presenterà ricorso) per violazioni del fair play finanziario. Che prossimamente, come sostenuto da gazzetta.it, potrebbe annoverare nuove regole contro le cosiddette «plusvalenze fittizie».(M.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA