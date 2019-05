Silvia, i sei mesi più lunghi

Simona Romanò

Sei mesi. Sei lunghissimi mesi senza notizie certe di Silvia Romano. La 23enne milanese, operatrice di una Ong attiva in Africa per la cura dei bambini, è stata rapita lo scorso 20 novembre nel villaggio di Chakama, vicino a Malindi, in Kenia, da una banda di criminali del luogo. Da allora, dopo i primi giorni di ricerche serrate, la sua sorte è avvolta nel mistero.

Tutti tacciano, anche la famiglia, su indicazioni della Farnesina. Ma nessuno si è dimenticato di lei. Anzi la sua Milano lancia l'appello al governo: «Riportatela a casa». «Non posso che aver fiducia nell'azione del nostro governo - ha scritto ieri su Facebook il sindaco Sala ma è grande frustrazione poter solo attendere novità. Sono in contatto con la famiglia e con loro attendo, speranzoso, buone notizie. Forza Silvia, siamo con te!».

Tante le iniziative per la giovane, come il girotondo, sabato scorso, al Parco Trotter, da lei frequentato. O il totem che svetta all'ingresso di Palazzo Marino con il volto sorridente di Silvia, una ragazza solare, disponibile verso gli altri. C'è tanto affetto attorno alla ragazza che ha scelto l'Africa per dare una mano ai più poveri, in luoghi dove semplicemente mangiare e bere è una grazia.

Il silenzio su quanto possa esserle accaduto inquieta. Le indagini, inizialmente seguite solo dalle autorità del Kenya, forse poco preparate, hanno ripreso slancio lo scorso aprile. Ovvero quando la procura di Roma, che indaga per sequestro di persona per finalità di terrorismo, ha chiesto e ottenuto con fatica (mancando trattati di cooperazione tra i due Paesi) l'invio di una rogatoria internazionale con la quale gli inquirenti chiedono ai colleghi kenyoti di condividere le attività investigative e acquisire gli elementi finora raccolti. I carabinieri del Ros, volati in Kenya, danno segnali incoraggianti perché ritengono che Silvia sia ancora viva, ma bisogna fare in fretta prima che sia venduta ad alti gruppi armati. L'ultimo fatto certo è che la banda che l'ha prelevata si è disgregata dopo l'arresto di un suo componente.

riproduzione riservata ®

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA