Sileri: «La variante Delta cambia tutto, una sola somministrazione non basta»

Con le varianti in agguato e la prima dose di vaccino che non basta più ad essere protetti, anche il Green pass potrebbe cambiare. La proposta arriva dal sottosegretario Pierpaolo Sileri: per contrastare la variante Delta del coronavirus - che secondo gli esperti richiede l'intero ciclo vaccinale per essere bloccata efficacemente - il certificato verde anti Covid potrebbe essere presto rilasciato non più a chi ha avuto la prima dose, ma solo a chi le ha ricevute entrambe. Sileri ha specificato che servirà aspettare «ancora i dati di una o due settimane», e che «al momento una modifica non serve, ma va messa in cantiere: da medico e non da politico dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione».

GREEN PASS Attualmente gli italiani che hanno già scaricato il Green pass sono oltre 13,7 milioni, ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza: al momento viene rilasciato a chi ha avuto il Covid ed è guarito, a chi si è vaccinato e a chi ha avuto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. A chi ha ricevuto solo la prima dose il certificato vale fino al richiamo, per chi è immunizzato totalmente la durata è invece di nove mesi. Discorso diverso per il Green pass europeo che entrerà in vigore dal 1 luglio, che di base sarà rilasciato solo a chi sia completamente vaccinato: quindi ha chi ha ricevuto le due dosi di Pfizer, Moderna o AstraZeneca, e chi ha ricevuto l'unica dose nel caso di Johnson&Johnson.

VACCINI E MASCHERINE Intanto l'Italia, tutta in zona bianca, supera i 50 milioni di dosi somministrate e conta quasi 18 milioni di persone immunizzate. E da ieri la mascherina all'aperto non è più obbligatoria, anche se in molti continuano a indossarla, anche appena abbassata, pronta per coprire correttamente naso e bocca: per timore, per abitudine o per rispetto per chi non è ancora vaccinato.

CAMPANIA, DE LUCA Le polemiche sulle mascherine però non si placano, con il governatore della Campania Vincenzo De Luca che con un'ordinanza ne proroga l'obbligo: «Chi non le indossa finirà in ospedale», ha tuonato De Luca, che attacca duramente Speranza e Figliuolo sulla gestione dei vaccini: «In questi casi o si dimette il commissario o il ministro della Salute, o preferibilmente si dimettono tutti e due».

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

