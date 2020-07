SILENZIO, NON SI GIOCA

Enrico Chillè

Le foto, desolanti e un po' struggenti, dei campi sportivi vuoti a Milano durante l'isolamento da coronavirus, in vendita per aiutare le società a ripartire e permettere così a bambini e ragazzi a continuare a fare sport.

Si chiama Milano torna in campo ed è un'iniziativa benefica ideata da Filippo Solibello, conduttore di Caterpillar AM su Rai Radio2, e promossa dalla Fondazione Mediolanum Onlus in collaborazione con Rete del Dono.

Durante il lungo lockdown, il conduttore radiofonico ha usato un drone per scattare foto dall'alto ai campi utilizzati per varie discipline sportive, creando una raccolta da cui è possibile scegliere gli scatti più suggestivi anche in base ai propri gusti sportivi. Fondazione Mediolanum Onlus, poi, si è impegnata a raddoppiare tutte le cifre raccolte. I proventi della vendita delle foto (disponibili sul sito www.milanotornaincampo.it a prezzi diversi a seconda del formato e delle dimensioni) andranno a finanziare sia l'attrezzatura dello sport di base, sia le famiglie in difficoltà con bambini che vogliono praticare attività sportive (segnalate dalla Fondazione Laureus Sport for Good Italia Onlus). Un gesto piccolo e nobile al tempo stesso, come si può intuire dalle parole di Filippo Solibello: «Quei campi bellissimi tornino presto ad essere popolati dalle voci, dalla forza e dall'allegria di piccoli e grandi sportivi».

