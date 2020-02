SIGNORA DELLA JOYA

Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve ritrova la vittoria (e primato solitario dopo il ko dell'Inter all'Olimpico con la Lazio) e Chiellini. Due gol griffati da Dybala e Cuadrado a un Brescia in dieci dal 37' e con Balotelli praticamente impalpabile, con 38 punti in meno e un monte stipendi dieci volte inferiore (300 milioni contro 30).

Il minimo sindacale. Sul conto anche tre pali (di Bentancur, Rugani e Dybala), poco spettacolo e nessun sostegno da uno Stadium che ha recapitato più mugugni e fischi che applausi: «Questa è una tifoseria abituata molto bene», dirà Sarri. Mistero buffo.

A vederla giocare, la Juve appare in continua preoccupante involuzione. A guardare le classifiche, invece, i bianconeri primeggiano. «Se seguirò Lazio-Inter? Solo 15 minuti, poi mi aspetta un imperdibile derby tra Empoli e Pisa», dice Sarri tra il serio e il faceto.

Le notizie principali allo Stadium sono l'assenza di Cristiano Ronaldo, che ha ottenuto una domenica in pantofole, la perdita di Pjanic (problema all'adduttore, oggi gli esami) e il recupero di Chiellini, tornato in campo a meno di sei mesi dall'intervento al crociato del ginocchio destro. Il Chiello, subentrato al 78' a Bonucci, ha raccolto l'unico vero tributo dello Stadium (gol a parte). «Giorgio si è mandato in campo da solo, togliendosi la tuta», scherza Sarri, che spera di averlo dall'inizio mercoledì 26 in casa del Lione.

«Mi serviva una scossa di energia - dice Chiellini -. Voglio aiutare i miei compagni in questi tre mesi in cui ci giochiamo tutto. Spero di portare una ventata di entusiasmo. Sarri non ha certo bisogno di me ma di una squadra unita, dal presidente all'ultimo dei dipendenti». Il Brescia, già decimato, dopo 10 minuti perde anche il portiere Alfonso, sostituito dall'esordiente in A Andrenacci.

Nei primi 38 minuti i bianconeri non producono tiri in porta. La svolta la dà Dybala, bravo a pennellare la punizione dell'1-0 offerta da Ayè, che nell'occasione si becca il secondo giallo. Rivedibile Andrenacci, che di lì a poco si rifà deviando sulla traversa una bella zuccata di Rugani.

In avvio di ripresa Sabelli salva sulla linea il 2-0 di Higuain, che segnerà anche un gol in fuorigioco. Al bis al 75', su assist di tacco di Matuidi, ci pensa Cuadrado, al primo gol in campionato. Nel finale, dopo un tiro di Ndoj fuori di poco, la traversa centrata da Dybala con uno spaventoso terra-aria.

