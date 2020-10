Sigilli a due locali E sulla metro trovato un positivo

Due locali chiusi per cinque giorni perché non hanno rispettato quanto prescritto dall'ultimo Dpcm e dalla nuova ordinanza di Regione Lombardia che impongono ai locali la chiusura alle 24. Sono una discoteca in zona Cadorna, dove ben oltre la mezzanotte i vigili hanno trovato un centinaio di persone ancora intente a bere e consumare - e un club privè nella zona sud-est di Milano: anche qui la municipale ha trovato clienti assembrati ancora a notte fonda.

Primo week end a Milano con la movida dimezzata: in campo un'imponente macchina di controlli, da corso Como all'Arco della Pace, dalle metro ai Navigli. Ad una fermata sulla MM2 nelle rete dei controlli è caduto un peruviano di 41 anni positivo al Covid che ha violato la quarantena per andare a divertirsi. L'uomo è stato portato al Policlinico, insieme al fratello 26enne che lo accompagnava, e denunciato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 05:01

