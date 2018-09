Sicilia in salsa veg, una buona scoperta

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio BurdiLa Sicilia in salsa vegetariana.Fulvio Pierangelini e Pietro Leeman, due stelle della cucina italiana portano a Milano i sapori dell'esclusivo menu Verdura Resort, per un viaggio di sapori veg restando in città. Accade oggi al ristorante Joia di via Panfilo Castaldi, nel cuore della zona Venezia (unico vegetariano stellato in Italia), i due chef si affiancheranno in cucina per una cena a quattro mani di otto portate.Dal Porto del sole (tatin di cipollotto, quark di avena all'erba cipollina, balsamico di fragole) all'Ombelico del Mondo (Risotto al pomodoro e pepe del Sarawak con finferli, babaganoush di melanzane e pesto di sedano verde) alle Melanzane caramellate con gelato di spezie. Con ottimi vini Planeta compresi.Il 13 settembre. Joia. Via Panfilo Castaldi, 18; cena a 150 euro.riproduzione riservata ®