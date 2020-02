Siamo nella m... fino al collo. Inutile negarlo, meglio affrontare di petto la questione. Anche a costo di essere sgradevoli. È quello che fa Silvia Gallerano, stupefacente interprete del monologo di Christian Ceresoli La merda oggi e domani al Leonardo.

Titolo secco, a introdurre una performance piena di parole ma molto fisica nel risultato. Letteralmente e metaforicamente nuda, appollaiata su un sgabello sotto l'impietosa luce dei riflettori, i capelli acconciati in due codini infantili, Silvia Gallerano dà voce ma soprattutto corpo a una confessione. Comincia canticchiando l'inno di Mameli, continua vomitando addosso al pubblico rabbia, frustrazioni, desideri scorretti. Una performance estrema e rabbiosa, un caso teatrale, dal 2012 in giro per l'Italia e l'Europa. (O.Bat.)

