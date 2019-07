Si stacca la bobina, muore un operaio

Ancora un infortunio mortale sul lavoro a Brescia, a tre giorni dall'ultimo. La tragedia si è consumata ieri mattina alle 9,30 all'azienda siderurgica Csb di via Industriale. La vittima è un operaio bresciano di 51 anni, Massimiliano Farro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto schiacciato da una bobina di materiale metallico pesante 15 tonnellate. Un collega ha assistito impotente alla scena: la bobina si è staccata all'improvviso dal carroponte che la stava trasportando da un punto all'altro del capannone e non ha lasciato scampo al 51enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale della Sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Ats Brescia, che cercheranno di capire se tutte le leggi sul lavoro siano state rispettate.

Solo venerdì scorso sempre nel Bresciano un operaio di 58 anni a tre mesi dalla pensione aveva perso la vita in un incidente sul lavoro.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

